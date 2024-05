Die Aussicht auf ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr hat Rüstungsaktien seit Monaten angetrieben. Nachdem die Aktie von Rheinmetall zuletzt etwas konsolidiert hat, steht der Titel am Montag nun im frühen Handel an der DAX-Spitze. Denn Konzernchef Armin Papperger will sich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden."Sie können davon ausgehen, dass am Ende zwischen 30 und 40 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zu uns kommen", sagte Papperger am Wochenende der Süddeutschen ...

