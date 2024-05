Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Michael Willi wird Senior Partner bei Dynamics Group



13.05.2024





Medieninformation Michael Willi wird Senior Partner bei Dynamics Group Zürich/Basel, 13. Mai 2024 - Dynamics Group, eine der führenden unabhängigen Beratungsgruppen für strategische Kommunikation in der Schweiz, freut sich, Michael Willi ab 1. Juli 2024 im Kreis der Partnerinnen und Partner zu begrüssen. Nach langjähriger Tätigkeit in Geschäftsleitungspositionen bringt er seine Erfahrungen und Kenntnisse ein, um Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten in Wirtschaft, Politik und Kultur in Zeiten von Chancen, Herausforderungen, Konflikten, Krisen und Veränderungen strategisch zu beraten und zu unterstützen. Michael Willi bringt langjährige Erfahrung als Leiter globaler Public Affairs Organisationen auf Konzernleitungsebene internationaler Unternehmen mit. Als ehemaliger Chief Communications Officer von Novartis und UBS verfügt er über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien in den Bereichen Finanz- und Unternehmenskommunikation, Corporate und Employer Branding, Unternehmenskultur, Transformationsmanagement, Krisen- und Konfliktmanagement, ESG und Stakeholder Engagement in einer komplexen und fragmentierten Welt. Michael Willi wird das Büro der Dynamics Group in Basel mit den Partnern Daniel Piller und Jonathan Seabrook verstärken. Michael Willi sagt: "Ich freue mich darauf, zusammen mit meinen Kollegen Daniel und Jonathan sowie unseren Partnerinnen und Partnern in Bern, Genf, Lausanne und Zürich Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Mein Engagement gilt der Förderung einer wirkungsvollen Kommunikation und des Dialogs, um Vertrauen mit Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Geschäftspartnerinnen und -partnern, politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, Investorinnen und Investoren und der Gesellschaft aufzubauen. Organisationen und Persönlichkeiten dabei zu unterstützen, ihre Reputation zu stärken, ist meine Leidenschaft. Eine gute Reputation fördert Vertrauen und Vertrauen ist die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen." Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident und Senior Partner der Dynamics Group sagt: "Wir freuen uns, Michael Willi in unserem Team von erfahrenen Partnerinnen und Partnern zu begrüssen. Er verfügt über ein breites Netzwerk in Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien. Seine internationale Perspektive, seine langjährige Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und sein umfassendes Wissen in der Life-Sciences- und der Finanzindustrie werden unsere Gruppe und Dienstleistungsangebot für unsere nationalen und internationalen Kundinnen und Kunden weiter stärken. Zusammen mit seinen Partnerkollegen in Basel wird Michael auch unser Geschäft in dieser sehr wichtigen Wirtschaftsregion weiter ausbauen." Kontakt Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident, Senior Partner Phone +41 79 785 35 81 E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch Michael Willi, Senior Partner (ab 1. Juli 2024)

Phone +41 79 872 51 04 E-Mail: miw@dynamicsgroup.ch Über Dynamics Group Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Beratungsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Wir bieten strategische Kommunikationsberatung und -dienstleistungen an, um Kunden dabei zu unterstützen, Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen, die ihren Ruf, ihr Geschäft und ihren Marktwert beeinflussen. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 20 Eigentümerpartnerinnen und -partner geführt. Die Dynamics Group verfügt über Standorte in Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich.



