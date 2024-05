In der vergangenen Woche legte der DAX insgesamt um 4,28 Prozent zu. Das ist sein stärkstes Wochenplus seit November. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beflügelten den deutschen Leitindex. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...