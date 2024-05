FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer sehr starken Woche kommt der Dax am Montag zunächst an sein Rekordhoch nicht heran. Kurz nach der Eröffnung stand der Leitindex mit 0,08 Prozent im Plus bei 18 787,77 Punkten. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten bleibt damit in Sicht.

Wichtig in dieser Woche sind am Mittwoch die US-Inflationsdaten als maßgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets kann sich im Dax die Marke von 19 000 Punkte in dieser Woche vorstellen, "wenn die Inflationsdaten aus den USA die Möglichkeit von zumindest einer Zinssenkung der Fed noch vor der Präsidentenwahl im November zurückbringen."

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Montag im frühen Handel 0,25 Prozent auf 26 809,98 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, notierte kaum verändert./ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145