Bayer wird am morgigen Dienstag seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Der Fokus liegt auf der Optimierung von Verwaltung und Vertrieb sowie den laufenden Rechtsstreitigkeiten in den USA. Was sind die Erwartungen des Unternehmens sowie der Analysten?Bayer erwartet für das Jahr 2024 einen operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 10,7 und 11,3 Milliarden Euro, nach Wechselkurs- und Sondereffekten ...

