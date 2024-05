Krypto News: Dogwifhat (WIF) Kurs bricht ein, während Dogeverse fast ausverkauft ist

Es geht weiter bergab am Kryptomarkt. Bitcoin hat Mühe, den Wert über der 60.000 Dollar Marke zu halten und das zieht auch viele große Altcoins mit nach unten. Zu den großen Verlierern gehören auch Meme Coins, die ihren Wert vor allem im ersten Quartal noch innerhalb kürzester Zeit vervielfachen konnten. Auch Dogwifhat (WIF), der in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Rallye hingelegt hat, hat einen starken Kurseinbruch hinter sich. Bei Dogeverse will man dagegen nichts von der bearishen Stimmung wissen. Der neue Meme Coin ist inzwischen fast ausverkauft und könnte schon bald um ein Vielfaches steigen.

Kurs fast halbiert

Für Dogwifhat (WIF) ist es seit dem Allzeithoch, welches Ende März erreicht wurde, steil bergab gegangen. Das liegt in erster Linie daran, dass auch Bitcoin und der gesamte Markt in dieser Zeit eine schwache Performance an den Tag gelegt haben. Auch das Solana-Ökosystem blieb davon nicht verschont. Derzeit notiert Dogwifhat (WIF) mit 2,79 Dollar 42 % unter seinem Allzeithoch.

(WIF Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden hat WIF um knapp 7,5 % nachgegeben. Damit gehört der Meme Coin, der auf Solana basiert, einmal mehr zu den Top Movern unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung - wenn auch im negativen Sinn. Auch auf Wochensicht zeigt sich mit einem Minus von 16 % kein besseres Bild.

Grund zur Annahme, dass die Meme Coin Season endet, gibt es nicht. Zwar sind Meme Coins nach wie vor hoch spekulativ, worüber sich Anleger im Klaren sein sollten, allerdings liegt die schwache Performance von WIF, BONK, FLOKI, PEPE und Co. derzeit wohl eher an der allgemeinen Marktschwäche. Geht es für Bitcoin wieder bergauf, dürften die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung auch weiterhin zu den Top Performern gehören. Auch bei Dogeverse bleibt die Stimmung extrem bullish. Der Coin könnte Analysten zufolge schon bald um das 10- bis 20-fache ansteigen.

Jetzt mehr über $DOGEVERSE erfahren.

Letzte Chance für $DOGEVERSE

$DOGEVERSE ist ein neuer Meme Coin, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, wobei Investoren bereits Token im Wert von 15 Millionen Dollar gekauft haben, sodass schnell deutlich wird, dass es sich hier um den nächsten großen Coin mit enormen Gewinnpotenzial handeln könnte. Die Entwickler machen von Anfang an deutlich, dass sie große Pläne verfolgen, da $DOGEVERSE schon in dieser frühen Phase mit einem Multi Chain Launch überzeugt. Der Token ist auf Ethereum, Solana, Base, Avalanche, BSC und Polygon erhältlich, wodurch ein breites Publikum angesprochen und eine Kursexplosion wahrscheinlicher wird.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Da der Vorverkauf auf 17 Millionen Dollar begrenzt ist, haben Interessenten nicht mehr lange Zeit, um den Meme Coin noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu kaufen. Aufgrund der aktuellen Dynamik ist davon auszugehen, dass der Presale noch in dieser Woche endet und Dogeverse schon bald an den Kryptobörsen gelistet wird. Neben dem Multi Chain Launch überzeugt $DOGEVERSE auch mit einer Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht und bereits von den meisten Käufern genutzt wird. Dadurch wird das Angebot beim Handelsstart an den Börsen zusätzlich verknappt, weshalb der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



