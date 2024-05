Noch neun Tage, dann blicken die Anleger weltweit nach Santa Clara, Kalifornien, zum Sitz von Nvidia, dem derzeit bedeutendsten Unternehmen. Nvidia gibt die Zahlen für das erste Quartal bekannt und blickt auf das Gesamtjahr. Die Erwartungen der Börse sind mal wieder immens. Bernstein ist optimistisch.Stacy Rasgon hält an seinem Outperform-Rating für Nvidia fest. Das Kursziel sieht der Bernstein-Analyst bei 1.000 Dollar. "Die Chancen im Bereich der Rechenzentren sind enorm", so Rasgon in seiner aktuellen ...

