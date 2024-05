Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Coway Co, Ltd, die "Best Life Solution Company", gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt."Mit einem Umsatz, der in vier aufeinanderfolgenden Quartalen die Marke von 1 Billion Won überschritten hat, erzielt Coway weiterhin eine konstante Leistung", sagte Soon Tae Kim, Finanzleiter von Coway. "Im kommenden zweiten Quartal werden die Markteinführung des 2024 Icon Eiswasseraufbereiters und der anhaltende Erfolg der BEREX (Bed & Relax)-Reihe unsere Wachstumsdynamik voraussichtlich aufrechterhalten."Die von Coway gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:- Umsatz im ersten Quartal: 1.001,8 Mrd. KRW (+5,6% gegenüber dem Vorjahr)- Operatives Ergebnis im ersten Quartal: 193,7 Mrd. KRW (+10,3% gegenüber dem Vorjahr)* Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS (InternationalFinancial Reporting Standards) Rechnung entnommen.Das Inlandsgeschäft verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 612,3 Mrd. KRW, was einer Steigerung von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahl spiegelt die robuste Verkaufsleistung sowohl der BEREX-Produktreihe als auch der Wasserreiniger wider.Coways Tochtergesellschaften in Übersee meldeten für das erste Quartal einen Umsatz von 355,1 Mrd. KRW, 5,5 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insbesondere die Vereinigten Staaten und Thailand waren die wichtigsten für das Wachstum verantwortlichen Töchterunternehmen und erzielten einen Umsatz von 44,9 Mrd. KRW (+15,7 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 29,8 Mrd. KRW (+36,2 % gegenüber dem Vorjahr).Weitere Einzelheiten über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Seite des Unternehmens Investor Relations (http://www.cowayir.com/ir/Index) .Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2409489/Image__Coway_Finanacial_Results.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-gibt-finanzergebnisse-fur-q1-fy2024-bekannt-302142940.htmlPressekontakt:Sumin Park,stellvertretende Managerin bei Coway PR HQ,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155031/5777435