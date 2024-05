Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -MSI, ein führender globaler Serveranbieter, stellt seine neuesten Serverplattformen mit AMD Prozessoren und Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 5. Generation, die für HPC- und KI-Märkte optimiert sind, auf der ISC 2024, Stand F39 in Hamburg, Deutschland vom 13. bis 15. Mai vor."Da Unternehmen zunehmend KI-Anwendungen einsetzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, hat der Bedarf an größerer Rechenleistung und dichteren Bereitstellungen zu bedeutenden Veränderungen in der IT-Infrastruktur geführt, die eine weit verbreitete Einführung von Flüssigkeitskühlung vorantreiben", sagte Danny Hsu, Geschäftsführer von Enterprise Platform Solutions. "Die KI-Serverplattformen (https://eps.msi.com/) von MSI ermöglichen es Unternehmen, Effizienzsteigerungen zu erzielen und gleichzeitig rechenintensivere Workloads zu bewältigen."Diverse GPU-Plattformen zur Steigerung der Leistung für KI-ArbeitslastenDer MSI G4201 ist ein 4U-Supercomputer, der für außergewöhnliche Leistung bei rechenintensiven Aufgaben entwickelt wurde. Es verfügt über bis zu acht PCIe 5.0 x16-Steckplätze mit doppelter Breite, die für Hochleistungs-GPU-Karten optimiert sind, sowie über einen PCIe 5.0 x16-Erweiterungssteckplatz mit einfacher Breite. Jede GPU verfügt über einen vollständigen PCIe 4.0- oder 5.0 x16-Link direkt zum Root-Port-Komplex eines CPU-Sockels ohne Umweg über einen PCIe-Switch, was eine maximale CPU-zu-GPU-Bandbreite gewährleistet. Angetrieben von zwei Intel Xeon Scalable Prozessoren der 5. Generation und ausgestattet mit 32 DDR5 DIMMs, bietet die G4201-Plattform herausragende heterogene Computing-Fähigkeiten für verschiedene GPU-basierte wissenschaftliche High-Performance-Computing-, Generative AI- und Inferenz-Anwendungen. Darüber hinaus verfügt das System über zwölf 3,5-Zoll-Laufwerksschächte für eine erweiterte Funktionalität.Der G4101 ist eine 4U 4GPU-Serverplattform, die für KI-Trainingsworkloads entwickelt wurde. Sie unterstützt einen einzelnen AMD EPYC-Prozessor der Serie 9004, der mit einem Flüssigkühlungsmodul ausgestattet ist, sowie zwölf DDR5-RDIMM-Steckplätze. Darüber hinaus verfügt sie über vier PCIe 5.0 x16-Steckplätze, die für Triple-Slot-Grafikkarten mit Kühlern geeignet sind und für einen erhöhten Luftstrom und anhaltende Leistung sorgen. Mit zwölf frontseitigen 2,5-Zoll-U.2-NVMe/SATA-Laufwerksschächten bietet sie schnelle und flexible Speicheroptionen, die den vielfältigen Anforderungen von KI-Workloads gerecht werden. Die G4101 kombiniert einen Luftstromabstand mit einer geschlossenen Flüssigkeitskühlung und ist damit die optimale Wärmemanagementlösung selbst für die anspruchsvollsten Aufgaben.Für kleine Unternehmen ist der flüssigkeitsgekühlte Server S1102-02 eine ideale Lösung, die eine hervorragende thermische Leistung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung bietet. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen 7000 Series-Prozessor mit Flüssigkühlungsunterstützung von bis zu 170 W bietet das System vier DDR5-DIMM-Steckplätze, einen PCIe 4.0-Steckplatz, zwei 10GbE-Onboard-Ethernet-Ports und vier 3,5-Zoll-SATA-Laufwerkseinschübe mit Hot-Swap-Funktion in einer kompakten 1U-Konfiguration.Foto - https:// mma.prnewswire.com/media/2407458/ MSI_s_Diverse_AI_Server_Platforms_Empower_Businesses_for_Enhanced_Efficiency_and_Performance.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2407458/MSI_s_Diverse_AI_Server_Platforms_Empower_Businesses_for_Enhanced_Efficiency_and_Performance.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/msi-prasentiert-auf-der-isc-2024-optimierte-ki-plattformen-zur-beschleunigung-rechenintensiver-anwendungen-302140509.htmlPressekontakt:Fenny Chen,fennychen@msi.comOriginal-Content von: MSI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168146/5777434