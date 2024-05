München (ots) -- "Queensberry"-Sängerin Gabby de Almeida Rinnes Tränenbeichte- Micaela Schäfer feiert ihren 40. Geburtstag - und hat Angst vor einem Heiratsantrag- "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI"B:REAL" ist zurück und das mit neuen, spannenden Geschichten. Kader Loth möchte am ESC teilnehmen, ihr Liebster Isi Model werden. Micaela Schäfer arbeitet hart am Erfolg ihrer Party zum 40. Geburtstag und wir lernen die "Queensberry"-Sängerin Gabby von einer emotionalen Seite kennen. "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft von Montag bis Freitag, um 14:55 Uhr, bei RTLZWEI.Bei Kader Loth und ihrem Isi gibt es keinen Stillstand. Während er als Best Ager-Männermodel durchstarten will, feilt Kader an ihrer Musikkarriere. Sie möchte sogar beim ESC-Vorentscheid mit ihrem Song "Diva" antreten. Ob ihr großer Traum in Erfüllung geht, die Charts zu stürmen und Deutschland in Schweden zu repräsentieren?Micaela Schäfers 40. Geburtstag steht an und der soll ein großer Erfolg werden. Doch Mica muss bald einige Hürden meistern: 48 Stunden vor Partybeginn sagt der internationale Musikstar ab, ihr Styling dauert viel zu lange und dann gibt's auch noch Streit unter einigen Partybesuchern, die Micaela so gut wie möglich voneinander fernhalten will. Außerdem hat sie Angst, dass ihr Lebensgefährte nach fünf Jahren Beziehung die Frage aller Fragen stellt ...Beim Thanksgiving-Dinner von Melody Haase lernen wir die ehemalige "Queensberry"-Sängerin Gabriella de Almeida Rinne kennen. Die beiden Sängerinnen sind schon lange befreundet. Sie sind so vertraut miteinander, dass Gabby schon bald vom Tod ihrer Mutter erzählt. Unter Tränen berichtet sie von den letzten Lebensmonaten der Verstorbenen, die sie bis zuletzt gepflegt hatte.Eric Sindermann trifft auf sein großes Reality-Idol: Sarah Knappik! Die legt einen echten Seelenstriptease hin. In 14 Formaten hat sie teilgenommen, plaudert aus dem Nähkästchen bei den Dreharbeiten und erzählt vor allem viel Privates über den Hate, den sie nach diversen TV-Sendungen erfahren musste und wie ihr Leben als Mama heute so aussieht. Eric ist begeistert von ihrer Offenheit."B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" um 14:55 Uhr, von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben":Unterwegs mit der Creme de la Creme des Entertainments blicken wir hinter die Kulissen des Showbiz, dem vermeintlich glamourösen Leben deutscher Prominenz. Menschen mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Täglich sind wir bei den Stars zu Hause! Das gab es noch nie! Nah dran, gefühlvoll, familiär und vor allem: echt! Doch bei "B:REAL" zeigen sie das Leben ganz ohne Filter. Völlig ungeschminkt, fernab der Show, des Blitzlichtgewitters. Stars, wie sie wirklich sind - einfach menschlich.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5777423