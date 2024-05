© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Am Mittwoch werden brandneue US-Inflationszahlen für April veröffentlicht. Womit rechnet der Markt?Die unerwartet hohen US-Inflationsdaten des ersten Quartals haben Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen für Zinssenkungen der US-Notenbank im Jahr 2024 zurückzuschrauben. Am Mittwoch sind alle Blicke auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für April gerichtet, ob sich dieser Trend im zweiten Quartal fortsetzt. Die Wall Street erwartet einen jährlichen Anstieg von 3,4 Prozent für den Gesamtverbraucherpreisindex, der die Preise für Lebensmittel und Energie einschließt, was einen Rückgang gegenüber den 3,5 Prozent im März bedeutet. Im Monatsvergleich werden die Preise …