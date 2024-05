News von Trading-Treff.de Nach dem überraschenden Kursanstieg der Apple-Aktie nach den Zahlen in der vergangenen Handelswoche konsolidieren die Kurse derzeit auf hohem Niveau. Deshalb ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt in die Tradeplanung zu gehen. Auch US-Finanztitel sind gerade wieder gefragt und im EURUSD, USDCHF sowie bei den Rohstoffen Weizen und Kupfer lohnt der Blick in den Chart. Die Details dazu und wichtige Hintergrundinformationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...