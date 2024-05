All for One schließt die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024 mit einem Umsatzanstieg von 243,4 Millionen Euro auf 256,6 Millionen Euro ab. Vor Zinsen und Steuern steigert das IT-Unternehmen aus Filderstadt das Ergebnis von 13,4 Millionen Euro auf 14,8 Millionen Euro, unter dem Strich steigt der Halbjahresgewinn je All for One Aktie von 1,91 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...