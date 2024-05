Von der verpflichtenden Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) in Deutschland will Redcare Pharmacy profitieren. Im ersten Quartal ist der Funke noch nicht so recht übergesprungen. Doch das könnte sich bald ändern. Denn inzwischen ist das Einlösen von Rezepten bei Redcare Pharmacy bedeutend einfacher.Denn die eHealth-CardLink-Lösung von Redcare Pharmacy ist seit vergangener Woche live. Damit können gesetzlich Versicherte nun einen vollständig digitalen Einlöseweg mittels der elektronischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...