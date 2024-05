Berlin (ots/PRNewswire) -Godrej & Boyce gab bekannt, dass sein Geschäftsbereich Motorenkomponenten in den nächsten drei Jahren einen Umsatz von 1000 Cr anstrebt, wobei 50 % des Umsatzes aus dem Export stammen sollen. Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) hat sich Europa zu einem Zentrum der Automobilindustrie und verwandten Branchen entwickelt. Godrej & Boyce, eine führende Marke in der industriellen Fertigung, macht auf dem europäischen Markt große Fortschritte, insbesondere im Bereich der Komponenten für Elektrofahrzeuge. Der Geschäftsbereich Motorenkomponenten nimmt an der CWIEME Berlin (Halle 1.2, Stand 12E51) teil, um seine Kompetenz bei Präzisionsblechen und Komponenten für Nischenanwendungen zu präsentieren.Godrej & Boyce ist auf den europäischen Märkten in Deutschland, Großbritannien, Schweden, der Slowakei und der Tschechischen Republik stark vertreten. Die Automobilindustrie befindet sich im Umbruch, angetrieben durch die weit verbreitete Einführung von E-Fahrzeugen. Godrej & Boyce ist in der Lage, die steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugkomponenten zu decken. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Laminaten und Komponenten an und ist darauf spezialisiert, seine Produkte auf die einzigartigen Spezifikationen der Kunden abzustimmen. Diese kundenspezifische Anpassung erfordert einen sorgfältigen Ansatz und fortschrittliche Fertigungskapazitäten, die Godrej & Boyce als führendes Unternehmen bei der Lieferung hochspezialisierter Komponenten für spezifische Anwendungen auszeichnen.Xercsis Marker, geschäftsführender Vizepräsident & Leiter des Geschäftsbereichs Motorenkomponenten, Godrej & Boyce,, sagte: "Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt, insbesondere in Märkten wie Deutschland, erkennen wir die immensen Möglichkeiten im Automobilsektor. Wir sind bestrebt, Innovationen und Spitzenleistungen im Bereich der Komponenten für Elektrofahrzeuge voranzutreiben. Mit unserer starken Position in den europäischen Schlüsselmärkten und unserem Fokus auf Individualisierung, Qualität und kontinuierliche Verbesserung sind wir gut aufgestellt, um die sich entwickelnden Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen und gleichzeitig unser Engagement für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit beizubehalten."Im Einklang mit seinem Engagement für Qualität und Konformität hat das Unternehmen wichtige Zertifizierungen erhalten, darunter das Qualitätsmanagementsystem VDA 6.3 für die Automobilindustrie und die bevorstehende IATF-Zertifizierung. Godrej & Boyce legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und treibt kontinuierliche Innovationen voran, um sein Portfolio zu diversifizieren und seine Produktionskapazitäten zu verbessern. Da das Unternehmen stets an der Spitze des technologischen Fortschritts und der Branchentrends steht, ist es gut positioniert, um die sich entwickelnden Anforderungen des europäischen Automobilmarktes zu erfüllen.Weitere Informationen zu Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. finden Sie hier. (https://www.godrej.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1876608/3613334/Godrej_and_Boyce_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/godrej--boyce-setzt-angesichts-der-steigenden-nachfrage-auf-den-europaischen-ev-markt-302142720.htmlPressekontakt:Simran Yadav | +91 98285 84993 | simran.yadav@adfactorspr.comOriginal-Content von: Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153342/5777533