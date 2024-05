Angesichts der Tatsache, dass es auf absehbare Zeit keine günstigen Gaslieferungen mehr aus Russland geben wird, baut der Chemieriese BASF sein Stammwerk in Ludwigshafen um. Dabei plant der DAX-Konzern, an diesem Standort teilweise sogar ganze Anlagen zu verkaufen. Dafür hat man bereits einen Partner zur Hand. So will man in Zusammenarbeit mit International Process Plants (IPP), einem führenden Unternehmen im Bereich der Vermarktung von Prozessanlagen, das global tätig ist, Abnehmer für energieintensive ...

