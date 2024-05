Bern - Die Konsumentenstimmung in der Schweiz ist im April im Vergleich zum Vormonat praktisch unverändert geblieben und damit auf tiefem Niveau. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) monatlich erhobene Index der Konsumentenstimmung veränderte sich lediglich um eine Stelle nach dem Komma. Im April lag der Index bei -38,1 Punkten, was einem Rückgang von 0,1 Punkten gegenüber März und in etwa dem Vorjahreswert entspricht, wie das Seco am ...

