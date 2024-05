Nachdem die Mercedes-Benz-Aktie am Freitag mit einem Minus von nur 0,2 Prozent aus dem Handel ging, könnte es in dieser Woche wieder aufwärts gehen. Zum einen aufgrund einer positiven Analystenstimme der kanadischen Bank RBC, zum anderen aufgrund einer charttechnischen Formation.Die Mercedes-Benz-Aktie notiert am heutigen Montag kurz nach Handelsstart fast ein halbes Prozent im Minus. Wenn man sich aus charttechnischer Sicht die Kerzen der vergangene zwei Tage ansieht, geben diese allerdings einen ...

