© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Es war das erste große US-Marktdebüt eines in China ansässigen Unternehmens seit 2021. Die Zeekr-Aktie haussierte an ersten Handelstag um fast 35 Prozent. Die Zeekr-Aktie wurde am Freitag auf bis zu 29,36 US-Dollar gehandelt, nachdem sie bei 26 US-Dollar eröffnet hatte. Der IPO-Preis lag bei 21 US-Dollar. Die Aktie schloss den Handel bei 28,26 US-Dollar, ein Plus von 34,6 Prozent. Das Debüt brachte Zeekr eine Bewertung von 6,8 Milliarden US-Dollar, und damit etwa die Hälfte der 13 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr erhalten hatte. Der Abschlag gegenüber der letztjährigen Bewertung könnte dazu beitragen, Investoren anzulocken, so Dan …