Schwalbach am Taunus (ots) -Bion3® ist in Europa bekannt für seine Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Vitaminen sowie Bakterienkulturen. Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe unterstützen den Darm*** sowie die mentale und körperliche Energie* oder das Immunsystem**. Mit den neuen Bion3® Energy* und Bion3® Immun** Weichgummis erweitert Bion3® das bewährte Sortiment ab April 2024 um eine angenehm schmeckende und einfach anwendbare Alternative. Auch die ehemaligen Wintersportprofis Miriam und Felix Neureuther haben die neuen Bion3® Weichgummis für sich entdeckt und integrieren sie einfach in ihrer täglichen Routine.Energie* und Unterstützung des Immunsystems** - aus dem Bauch heraus!***Im schnellebigen Alltag legen viele Konsument:innen besonderes Augenmerk darauf, ihren Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten und ihr Immunsystem zu unterstützen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass dies auch den häufigsten Grund für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln darstellt.[1,2]Es kommt jedoch nicht nur darauf an, wie viele Nährstoffe Verbraucher:innen zu sich nehmen, sondern auch darauf, wie gut diese vom Darm aufgenommen werden. Der Darm beherbergt 70% der körpereigenen Immunzellen[3] und ist das Zentrum der Verdauung.[4,5] Hier werden Nährstoffe absorbiert, die für die Energieproduktion und die Unterstützung des Immunsystems wichtig sind. Ein gesunder Darm hängt sowohl vom Gleichgewicht der Darmmikrobiotika ab, sowie von einer gesunden Darmschleimhaut, welche die Grenzfläche für die Nährstoffaufnahme bestimmt.[6,7]Bion3® hat die zentrale Rolle des Darms für das allgemeine Wohlbefinden erkannt und sich auf die Entwicklung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Diese kombinieren Multivitamine und Mineralstoffe, die zur Erhaltung der Darmschleimhaut beitragen*** und die mentale und körperliche Energie* sowie das Immunsystem** unterstützen, mit Bakterienkulturen.Bion3® erweitert das Sortiment um eine angenehm schmeckende und einfach anwendbare Alternative zu herkömmlichen Multivitaminpräparaten"Im trubeligen Alltag muss es manchmal schnell gehen und darf nicht allzu aufwändig sein", erklärt Felix Neureuther, der zusammen mit Ehefrau Miriam auf die Energie* und Unterstützung des Immunsystems** aus dem Bauch heraus*** von Bion3® vertraut. "Die neuen Bion3® Weichgummis lassen sich gerade an trubeligen Tagen ganz einfach ohne Wasser in unsere tägliche Routine integrieren. Das geht sogar von unterwegs! Ein weiterer Vorteil: Sie schmecken mir sehr gut", ergänzt Miriam.Bion3® Energy* Weichgummis, 60 Stück- Natürlicher Orangen-Geschmack- 8 essentielle Vitamine, darunter B1, B2, Niacin, B6, Biotin und B12, helfen, die mentale und körperliche Energie* über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten- Mit Vitamin C und Magnesium zur Verringerung von Müdigkeit*- Mit ausgewählten B-Vitaminen zur Unterstützung des Darms***- Mit 150 Millionen ausgewählten Bakterienkulturen (B. coagulans), um den Darm lebend zu erreichen- Vegetarisch, gluten- und laktosefrei- Frei von künstlichen Aromen, Farb- oder SüßstoffenBion3® Immun** Weichgummis, 60 Stück- Rote Früchte Geschmack- Mit Vitamin C und Zink zur Unterstützung dernatürlichen Abwehrkräfte**- Mit ausgewählten B-Vitaminen zur Unterstützung des Darms***- Mit 150 Millionen Bakterienkulturen(B. coagulans) pro Weichgummi, ausgewählt, um den Darm lebend zu erreichen- Vegetarisch, gluten- und laktosefrei- Frei von künstlichen Aromen, Farb- oder SüßstoffenAb April sind die Bion3® Energy* und Immun** Weichgummis exklusiv in Apotheken erhältlich. Jede Packung enthält 60 Weichgummis. Die empfohlene Einnahme für Erwachsene ab 18 Jahren liegt bei ein bis zwei Weichgummis pro Tag. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden.Bion3® Energy* und Bion3® Immun** Weichgummis werden nicht empfohlen für Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren. Personen, die schwanger sind, stillen, eine Schwangerschaft planen oder andere Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente einnehmen, sollten vor der Verwendung des Produkts einen Arzt konsultieren. Bion3® Energy* und Bion3® Immun** Weichgummis sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.Über Bion3®Bion3® ist eine der führenden Marken in Europa, die auf Multivitamin-Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene und Kinder spezialisiert ist. Alle Bion3® Produkte wurden mit einer einzigartigen Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen formuliert. Das Bion3® Sortiment besteht aus einer Vielzahl von Produkten, die auf die Unterstützung von Energie und des Immunsystems spezialisiert sind, darunter Bion3® Energy* Weichgummis und Bion3® Immun** Weichgummis.Über P&G WICK PharmaP&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol® / Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Wick® und Whisper®. 