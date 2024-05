Am morgigen Dienstag (14. Mai) wird der DAX-Konzern Bayer seine Bücher öffnen und die Zahlen zum ersten Quartal 2024 veröffentlichen. Im Vorfeld der Ergebnisse arbeitet sich die Aktie, die sich in den zurückliegenden Wochen stabilisieren konnte, weiter nach oben und notiert aus charttechnischer Sicht an einer markanten Widerstandszone.Anleger können sich indes auf einen mauen Jahresauftakt gefasst machen. Die Analysten rechnen sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie mit einer rückläufigen ...

