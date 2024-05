FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 80 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1380 (1350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1365 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 65 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 572 (550) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1425 (1385) PENCE - CITIGROUP CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1700 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS AUCTION TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 916 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FUTURE PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2120 PENCE - HSBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1030 (1020) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS JOHNSON SERVICE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - INVESTEC STARTS AO WORLD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 130 PENCE - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 27.10 (27.80) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GSK PRICE TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 350 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1640 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 2.60 (2.50) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3100 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 185 (171) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 80 (73) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1240 (1210) PENCE - 'BUY'



