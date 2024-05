Mit dem faltbaren Mini-PV-Modul Solarsaga 40 W Mini von Jackery können Nutzer:innen unterwegs ihre elektrischen Kleingeräte aufladen. Mit dem SG 300 Plus hat Jackery bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio. Nun bietet der Anbieter für mobile Stromlösungen sein Mini-PV-Modul Solarsaga 40 W Mini auch separat an. Das mitgelieferte multifunktionale Ladekabel ermöglicht das direkte Laden von Smartphone & Co beim Radfahren, Angeln, Camping oder Wandern. Zudem können Nutzer:innen das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...