Der Chemie-Gigant BASF hat den Beginn einer umfassenden Umstrukturierung seines Stammwerks in Ludwigshafen bekannt gegeben. Im Zentrum dieser Neuausrichtung stehen die Pläne, einen Teil der energieintensiven Produktionsanlagen - insbesondere jene, die Ammoniak, Methanol und Melamin herstellen - zu verkaufen oder in Gänze abzustoßen.Diese Schritte werden in Zusammenarbeit mit International Process ...

Den vollständigen Artikel lesen ...