Effizienter und transparenter Zugang zu Endproduktlizenzen von mehr als 30 Patentinhabern ermöglicht die massive Einführung von mobilen IoT-Geräten

Nordic Semiconductor und der Patentpool-Verwalter Sisvel haben eine neue Vereinbarung über die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten (SEPs) für die Mobilfunktechnologie LTE-M und NB-IoT getroffen. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für den einfachen und transparenten Zugang zu den LTE-M- und NB-IoT-Funkstandards für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen.

Die Initiative bietet Herstellern von IoT-Geräten einen einfachen und effizienten Weg, über Nordic als Anbieter von Mobilfunkmodulen Lizenzen für Endprodukte von mehr als 30 Patentinhabern zu erhalten, die LTE-M und NB-IoT SEPs besitzen.

Die Vereinbarung befasst sich mit den Herausforderungen, die sich aus der Vielfalt des Marktes für mobiles Internet der Dinge ergeben, in dem eine Vielzahl von Unternehmen von Startups bis hin zu etablierten Konzernen innovativ tätig sind. Die zahlreichen bedeutenden Initiativen, die in Bereichen wie intelligente Gesundheit, intelligente Energie, intelligente Städte und Asset-Tracking eingeführt werden, laufen derzeit Gefahr, ins Stocken zu geraten, weil der Zugang zu SEP-Lizenzen und die Kosten dafür nicht vorhersehbar und transparent sind.

Durch das Angebot standardisierter Lizenzen wird die Vereinbarung die geschäftliche Unsicherheit und die Möglichkeit von Rechtsstreitigkeiten verringern. So können sich die Unternehmen auf das konzentrieren, was sie am besten können die Entwicklung neuer, innovativer Produkte und Dienstleistungen für den IoT-Markt.

"Nordic Semiconductor war schon immer führend im Bereich der drahtlosen Technologie und wir wissen, wie wichtig eine zugängliche und standardisierte Lizenzierung für den Fortschritt der IoT-Industrie ist", kommentiert Øyvind Birkenes, EVP Long Range von Nordic. "Wir glauben, dass diese Lösung ein wichtiger Schritt in Richtung einer effizienteren Zukunft für die Entwicklung des zellularen IoT ist."

"Wir sind begeistert, dass wir ein einzigartiges Lizenzprogramm für das zellulare IoT haben, das von mehr als 30 Patentinhabern unterstützt wird, und wir glauben, dass diese neue Vereinbarung mit Nordic einen entscheidenden Bedarf im IoT-Ökosystem deckt", sagt Sisvel-CEO Mattia Fogliacco. "Unser Ziel ist es, ein ausgewogenes und transparentes Lizenzierungsumfeld zu schaffen, das Innovation und Wachstum für alle Beteiligten fördert."

"Wir haben im letzten Jahr intensiv mit Sisvel und den SEP-Inhabern in seinem Pool zusammengearbeitet, um diese Vereinbarung zu vermitteln, denn der IoT-Markt braucht dringend Transparenz und Vorhersehbarkeit", sagt Kristian Sæther, Nordic's Product Director Cellular IoT. "Die bestehende SEP-Lizenzierung im IoT-Bereich ist in der Schwebe, was zahllose KMUs auf der ganzen Welt, die drahtlose Produkte entwickeln, in der Schwebe hält. Diese neue Vereinbarung bietet unseren Kunden Effizienz und Berechenbarkeit. Wir freuen uns darauf, dass unsere Kollegen und Konkurrenten die Bedeutung dieser Arbeit erkennen und sich der Pool-Lösung anschließen, so dass der gesamte Markt für mobiles Internet der Dinge mit mehr Vorhersehbarkeit und unter gleichen Bedingungen arbeiten kann."

Über Sisvel

Sisvel wird von der Überzeugung geleitet, dass Zusammenarbeit, Erfindungsgabe und Effizienz wichtig sind, um die Bedürfnisse von Patentinhabern und denjenigen, die ihre Technologien nutzen möchten, zu vereinbaren. Auf einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt lassen wir uns von dem Prinzip leiten, durch die Entwicklung und Umsetzung von flexiblen, zugänglichen Kommerzialisierungslösungen faire Bedingungen für alle zu schaffen.

www.sisvel.com

Über Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor ist ein Anbieter kompletter End-to-End-Lösungen für drahtlose Konnektivität, mit einer weltweit führenden Position bei Bluetooth Low Energy und einem aufstrebenden Marktführer bei den Cellular IoT, NR+ und WLAN drahtlosen Technologien, Matter, Thread, Zigbee und Power Management. Die drahtlosen Low-Power-Lösungen des Unternehmens ermöglichen die Verbindung von Millionen von IoT-Geräten. Mit den Innovationen von Nordic verändern Kunden und Partner auf der ganzen Welt die Gesellschaft und das Leben, indem sie intelligentere, sicherere und nachhaltigere Lösungen anbieten. Die erstklassige Hardware, Software und Entwicklungstools von Nordic gehören zu den fortschrittlichsten der Welt. Das Unternehmen bietet Entwicklern eine umfassende Erfahrung, indem es drahtlose Lösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch anbietet, die einfach zu implementieren sind und den bestmöglichen Support bieten.

www.nordicsemi.com

