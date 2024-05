Wittlich (ots) -Andreas J. Klar, Business-Mentor, Unternehmer und Online-Experte, ist stolz darauf, sein neues Buch "6-stellig in 6 Tagen: Wie du mit der Online-Workshopstrategie in 6 Tagen mehr verdienst als in einem ganzen Jahr" vorzustellen. Das Buch bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Visionäre und Unternehmer, die ihr Online-Business auf ein neues Niveau heben möchten.Autor Andreas J. Klar: "Viele Coaches, Berater, Dienstleister und Selbstständige sind wahre Experten in ihrem Fachbereich. Dennoch fällt es ihnen oft schwer, mit ihrem Geschäft die gewünschten Erfolge zu erzielen - meist, weil ihnen schlichtweg das unternehmerische Wissen fehlt, um sich erfolgreich am Markt zu platzieren. Mit meinem Buch '6-stellig in 6 Tagen' möchte ich genau hier ansetzen: Ich zeige meinen Lesern, wie sie innerhalb kürzester Zeit bedeutende Umsätze generieren und massives Vertrauen aufbauen können. Das Buch ist daher ein Muss für alle Unternehmer, die nicht in der Masse der Durchschnittlichkeit untergehen möchten."Andreas J. Klar ist Business-Mentor, Unternehmer und Online-Experte. Mit mehr als 21 Jahren Erfahrung im Online-Business-Bereich unterstützt er Coaches, Berater, Dienstleister und Selbstständige dabei, sich ein profitables und nachhaltiges Geschäft aufzubauen. Zu diesem Zweck hält er ein breites Angebot an Seminaren, Mentoring-Programmen und Workshops für seine Kunden bereit. Gemeinsam mit seinem Team verhilft er ihnen auf diese Art und Weise zu sechsstelligen Monatsumsätzen.In seinem neuen Buch präsentiert Andreas J. Klar einen praxisnahen Leitfaden: Es enthält umfassende Anleitungen und Strategien, um für bessere Vertriebsergebnisse, Umsätze und intensivere Kundenerlebnisse zu sorgen. Zu diesem Zweck setzt Andreas J. Klar auf das Konzept von Mehrtages-Workshops, die dem Experten zufolge perfekt geeignet sind, um den Umsatz und die Kundenbindung zu erhöhen. Die Kapitel des Buchs decken verschiedene Aspekte ab - vom Aufbau über die aktive Durchführung bis hin zur Nachbearbeitung des Online-Workshops. Jedes Kapitel bietet praktische Tipps und Strategien, um den Lesern zu helfen, ihre Workshop-Strategien zu verbessern. Zusätzlich werden aussagekräftige Fallstudien verschiedener Berater, Experten und Dienstleister präsentiert."Mit meinem Angebot habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen, ihr Geschäft nachhaltig aufzubauen und sechsstellige Umsätze zu erreichen. Wie mein breites Portfolio an Seminaren, Mentoring-Programmen und Workshops zielt auch mein Buch darauf ab, meinen Kunden bewährte Strategien, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und unternehmerisches Wissen mit an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie ihr Online-Business entwickeln und ausbauen können. Ich bin unglaublich begeistert, mein Wissen und meine Erfahrungen in meinem neuen Buch teilen zu können. Mein Ziel ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen", so Andreas J. Klar.Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter: https://millionenmitworkshops.de/Weitere Informationen zum Angebot von Andreas J. Klar finden Sie unter: https://andreas-klar.com/Pressekontakt:Business Mentor GmbHAndreas J. KlarE-Mail: kontakt@andreas-klar.comWebseite: https://andreas-klar.com/Original-Content von: Business Mentor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171635/5777689