Unterföhring (ots) -- Bestes Familienprogramm mit Serien, Shows und Filmen aus dem Hause Disney genießen- Weitere Stärkung von Sky TV als Alternative zum Kabelanschluss zum Wegfall des Nebenkostenprivilegs- Disney Channel wird Bestandteil aller Sky IPTV-VerträgeUnterföhring, 13. Mai 2024 - Sky stärkt das Entertainment-Angebot für die ganze Familie. Seit dem 2. Mai ist auch der Disney Channel auf der Sky Q IPTV Box empfangbar. Der Free-TV Sender ist Bestandteil aller IPTV-Verträge von Sky - so auch des TV-Pakets Sky TV, das Sky zum Wegfall des Nebenkostenprivilegs als Alternative zum Kabelanschluss anbietet.Der Disney Channel bietet eine einzigartige Programmvielfalt für die ganze Familie. Mit "Bluey" oder "Spidey und seine Super-Freunde" stehen früh morgens die Kinder im Vorschulalter im Fokus, tagsüber können sich vor allem Fans ab 6 Jahren auf Serien wie "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir", "Phineas & Ferb" oder "Big City Greens" freuen und der Abend bietet mit hochwertigen Serien und Filmen beste Unterhaltung auch für die erwachsenen Zuschauer.Neben dem Disney Channel steht Entertainment-Kunden auf Sky mit den kindgerechten Sendern Nick Jr., Nick Toons, Cartoon Network, Cartoonito oder dem KiKA-Player ein vielfältiges Familienprogramm zur Verfügung. Zudem sind die kindgerechten Inhalte von Netflix im Rahmen von Entertainment Plus enthalten. Auf Wunsch können Familien das Cinema-Paket dazu buchen und dann zahlreiche Kinderfilme auf Sky Cinema und Sky Cinema Family oder das kindgerechte Angebot von Paramount+ genießen.Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland: "Mit dem Disney Channel stärken wir erneut unser vielseitiges Entertainment-Angebot für die ganze Familie. Mit Sky Q über das Internet bieten wir eine in der Content-Vielfalt einzigartige Streaming-Plattform, mit den wichtigsten Free-TV Sendern, das gesamte Sky- und Partnersenderangebot sowie unzähligen Apps und Medientheken."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5777680