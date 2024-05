Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic telefoniert. Beide hätten sich zum Stand der bilateralen Beziehungen ausgetauscht und das gemeinsame Interesse zur "konstruktiven und ergebnisorientierten Zusammenarbeit" unterstrichen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag mit.



Der Bundeskanzler hob demnach auch die Bedeutung des durch die EU vermittelten Dialogs zwischen Kosovo und Serbien hervor. Er habe zudem die anhaltende deutsche Unterstützung hierfür bekräftigt, so Hebestreit. Er habe dabei auch die serbischen Verpflichtungen zur Umsetzung des Ohrid-Abkommens verdeutlicht.

