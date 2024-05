Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.



Abstract:

Q3 23/24 sales climbed 5.6% to EUR87.1m (Q3 22/23: EUR82.5m) as price rises and positive product mix and currency effects outweighed a 2.3% decline in volume to 43.0m bottles (Q3 22/23: 44.0m bottles). Q3 23/24 EBIT of EUR-2.2m (Q3 22/23: EUR0.9m) was impacted by restructuring costs of EUR0.8m in connection with the transfer of production in France from Wissembourg to Tournan-en-Brie. No restructuring charge was taken in Q3 22/23. Clean of the restructuring charge, the comparison was EUR-1.4m vs EUR0.9m. The France segment was the biggest contributor to the decline in underlying profitability, but EBIT in Germany was also lower. EBIT in East Central Europe climbed to EUR2.0m (Q3 22/23: EUR1.4m) helped by acquisitions in Romania (consolidated from 31 July last year) and local currency strength. Management remains confident that guidance of a ca. 5% increase in group full-year sales is achievable, and that EBIT will come in at the lower end of EUR28m-EUR30m and net profit before non-controlling interests at the lower end of EUR19m-EUR21m. We continue to believe that falling inflation will feed through to lower interest rates and improving consumer sentiment over the coming quarters. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR22.00.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Der Umsatz im 3. Quartal 23/24 stieg um 5,6 % auf EUR87,1 Mio. (3. Quartal 22/23: EUR82,5 Mio.), da Preiserhöhungen sowie positive Produktmix- und Währungseffekte einen Mengenrückgang von 2,3% auf 43,0 Mio. Flaschen (3. Quartal 22/23: 44,0 Mio. Flaschen) ausglichen. Q3 23/24 EBIT von EUR-2,2 Mio. (Q3 22/23: EUR0,9 Mio.) wurde durch Restrukturierungskosten in Höhe von EUR0,8 Mio. im Zusammenhang mit der Verlagerung der Produktion in Frankreich von Wissembourg nach Tournan-en-Brie belastet. In Q3 22/23 wurde kein Restrukturierungsaufwand verbucht. Bereinigt um die Restrukturierungskosten betrug der Vergleich EUR-1,4 Mio. gegenüber EUR0,9 Mio. Das Segment Frankreich trug am stärksten zum Rückgang der zugrunde liegenden Rentabilität bei, aber auch das EBIT in Deutschland war niedriger. Das EBIT in Ostmitteleuropa kletterte auf EUR2,0 Mio. (Q3 22/23: EUR1,4 Mio.), unterstützt durch Akquisitionen in Rumänien (konsolidiert ab 31. Juli letzten Jahres) und die Stärke der lokalen Währung. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, dass die Prognose eines Umsatzanstiegs von ca. 5 % für das Gesamtjahr erreichbar ist, und dass das EBIT am unteren Ende der Spanne von EUR28 Mio. bis EUR30 Mio. und der Nettogewinn vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter am unteren Ende der Spanne von EUR19 Mio. bis EUR21 Mio. liegen wird. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die sinkende Inflation in den kommenden Quartalen zu niedrigeren Zinssätzen und einer Verbesserung des Konsumklimas führen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR22,00 bei.



