DJ MARKT USA/Ruhiger Wochenstart - Warten auf US-Verbraucherpreise

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Mit der ausklingenden Berichtssaison und vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für April am Mittwoch dürfte der Handel mangels neuen Impulsen in recht ruhigen Bahnen verlaufen. Von den Daten erhoffen sich Investoren Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Hoffnung auf eine Zinssenkung wieder geschürt. Derzeit wird mehrheitlich von September ausgegangen. Aus den Reihen der Fed war zuletzt immer wieder zu hören, dass es Gewissheit über einen weiteren Rückgang der Inflation braucht, um eine erste Zinssenkung zu beschließen.

Die Agenda zu Wochenbeginn ist weitgehend leer. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda.

Auch Unternehmensmeldungen sind dünn gesät. In den USA droht der erste Streik von Apple-Mitarbeitern. Die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter eines Apple Stores im US-Bundesstaat Maryland haben sich für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Damit haben sie die Gewerkschaft autorisiert, in den Verhandlungen mit Apple jederzeit zum Streik aufzurufen. Die Apple-Aktie zeigt sich davon unbeeindruckt und legt vorbörslich um 0,9 Prozent zu.

May 13, 2024 05:28 ET (09:28 GMT)

