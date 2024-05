Die Stimmung an der Börse könnte kaum besser sein, möchte man meinen. "Sell in May and go away" bedeutet in diesem Jahr bislang fünf Prozent Plus im Deutschen Aktienindex. Die nächste Schallmauer 19.000 ist jetzt zum Greifen nah. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Es ist weiter die mit schwächeren Wirtschaftsdaten aus den USA zurückkehrende Zinssenkungsfantasie, die die Anleger in den Aktienmarkt treibt. Und diejenigen, die sich nach Ostern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...