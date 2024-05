Der Photovoltaik-Entwickler DVP Solar hat die Zustimmungen für einen Agri-Photovoltaik-Park in Mecklenburg-Vorpommern von den betroffenen Gemeinden erhalten. DVP Solar, ein auf die Entwicklung von Photovoltaik-Großprojekten in Europa und Lateinamerika spezialisiertes Unternehmen, hat den Aufstellungsbeschluss für ein neues Photovoltaik-Projekt im Landkreis Nordwestmecklenburg erhalten. Das zusammenhängende Projekt besteht aus zwei Solarkraftwerken und befindet sich in den Gemeinden Bobitz und Metelsdorf ...

