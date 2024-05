In gut drei Wochen steht eine Überprüfung der DAX-Familie an. Während es im DAX voraussichtlich keine Änderungen geben wird, stehen in MDAX und SDAX diverse Änderungen an. So gilt es als fast sicher, dass TUI in den MDAX aufgenommen wird. Im Kleinwerte-Index gibt es noch ein paar Fragezeichen. Ein Überblick. Alle drei Monate überprüft die Deutsche Börse die Indizes der DAX-Familie, ob es zu einem schnellen Eintritt oder Ausstieg kommt. In der Familie sind die Unternehmen aus dem Leitindex DAX, dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...