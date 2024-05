LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausstieg aus Vamed sei ein weiteres Signal, dass es das Management mit der Verschlankung und der Wende des Konzerns ernst meine, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele und sieht auch eher noch Spielraum als Risiken./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 04:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

