Linz (www.anleihencheck.de) - Die am Freitag veröffentlichten Inflationszahlen aus Norwegen für April, zeigen einen weiteren Fortschritt des Disinflationsprozesses, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotzdem bleibe die Inflation mit 3,6% für die Gesamtrate und 4,4% für die Kernrate über dem Inflationsziel der Norges Bank. Die monatlichen Veränderungsraten würden zeigen, dass - ähnlich wie in anderen Ländern - noch einiges an Preisdruck vorhanden sei. Daher sei die Entscheidung der Norges Bank, den Leitzins Anfang Mai, unverändert bei 4,50% zu belassen und weiterhin falkenhaft aufzutreten durchaus plausibel gewesen. Allerdings mache der sinkende Ölpreis der umsichtigen Geldpolitik der Norges Bank einen Strich durch die Rechnung. Der Markt sehe den fairen Wert der NOK (Norwegische Kronen) eben auf einem niedrigeren Niveau. EUR/NOK notiere aktuell bei Werten rund um 11,6930. (13.05.2024/alc/a/a) ...

