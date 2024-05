Nachdem Tesla kürzlich sein für das Supercharger-Netz verantwortliches Team aufgelöst hat, erklärt CEO Elon Musk nun, dass sein Unternehmen in diesem Jahr mehr als 500 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Ladenetzes investieren werde. Mit welchem Personal ist unklar. Auf seiner Plattform "X" äußert Musk wortwörtlich: "Nur um es noch einmal zu wiederholen: Tesla wird in diesem Jahr weit über 500 Millionen Dollar für den Ausbau des Supercharger-Netzes ...

