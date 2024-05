FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Trotz insgesamt positiver Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen habe die Aktie nach der anfänglichen Erholung weiter nachgegeben, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Solarkonzern müsse nun Worten Taten folgen lassen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 07:50 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0DJ6J9

