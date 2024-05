ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1240 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. National Grid brauche Hinweise auf die Erträge der bevorstehenden Preiskontrolle bei den Stromübertragungen in Großbritannien, bevor die Investitionen auf Fünfjahressicht weiter vorangetrieben werden könnten, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde Ofgem dürfte diese Signale nach dem 27. Juni liefern./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 02:16 / GMT



ISIN: GB00BDR05C01

