FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe ähnlich wie Konkurrent GSK die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Chancen verpasst, nun aber eine Lizenzvereinbarung mit dem angeschlagenen Impfstoffentwickler Novavax abgeschlossen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf diesem Weg überbrückten die Franzosen kurz- bis mittelfristige Risiken. Damit verbunden sei aber auch das Eingeständnis, dass die eigene Plattform für mRNA-Impfstoffe in naher Zukunft wohl keine Ergebnisse bringen werde./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 07:50 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

