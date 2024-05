© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Der DAX-Konzern erzielt üblicherweise den größten Teil seiner Umsätze und Gewinne in der zweiten Jahreshälfte. Anleger werden besonders die Gewinnmarge im Auge behalten. Was der Markt von den Earnings morgen erwartet.Trotz generell zurückhaltender Erwartungen für das Auftaktquartal, wird eine deutliche Verbesserung der Profitabilität erwartet. Rheinmetall wird laut einem Konsens der Analysten von Vara Research voraussichtlich einen Umsatz von 1,68 Milliarden Euro erzielen. Die Prognose liegt über dem Umsatz von 1,36 Milliarden Euro, den Rheinmetall für das erste Quartal 2023 gemeldet hat. Der Nettogewinn dürfte von 56,5 Millionen Euro auf 74,6 Millionen Euro steigen, so der Konsens. Das von …