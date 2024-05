Frankreich macht sich schick für Investoren aus dem Ausland. Zwei Pharmariesen wollen insgesamt rund eine Milliarde Dollar dort investieren. Aber auch der einheimische Konzern Sanofi, der künftig mit dem US-Unternehmen Novavax kooperiert, ist mit von der Partie und will seine Medikamentenproduktion ausbauen. Der US-Konzern Pfizer will rund 540 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung in der "Grande Nation" stecken, die britisch-schwedische AstraZeneca erweitert eine Fabrik in Dunkirk für 388 ...

