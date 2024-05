ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Jahresauftakt der Konsumgüterhersteller bleibe er für die Aussichten der Brauereikonzerne und Getränkeproduzenten zuversichtlich, aber vorsichtig für die Spirituosenhersteller, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Heineken ist wegen der Bedeutung des europäischen Geschäfts, in dem er eine Erholung erwartet, Aujlas bevorzugter Wert. Bei AB Inbev sieht der Experte Spielraum für die operativen Ergebniserwartungen (Ebitda), ist jedoch mit Blick auf die kurzfristigen Volumina vorsichtiger./gl/tih



