Die Dortmunder Fans zählen seit vergangener Woche die Tage bis zum größten Spiel im Vereinsfußball, dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid in Wembley. Dieses Spiel beschert dem BVB nicht nur weitere Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe, sondern im Idealfall auch Prestige und möglicherweise weitere Fans oder zumindest Sympathisanten in aller Welt. Wohl auch deswegen sind die Experten der Privatbank Berenberg für die Anteilscheine des BVB weiterhin zuversichtlich gestimmt. So hat deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...