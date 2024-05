Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Pressemitteilung zum vbw Index Frühjahr 2024 vbw "Weißbier-Index" fällt von 93 auf 87 Punkte

Wirtschaft verharrt in Stagnation

zunehmende Risiken für den Arbeitsmarkt

Bundesregierung muss endlich den Schalter umlegen (München, 13.05.2024). Aus Sicht der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. steckt die bayerische Wirtschaft in der Stagnation. "2023 war kein gutes Jahr und 2024 wird es auch nicht. Das globale Umfeld, die strukturellen Standortprobleme und nicht zuletzt die Politik der Bundesregierung belasten unsere Wirtschaft. Die Ampel muss endlich den Schalter umlegen, für eine vernünftige Standortpolitik und gegen Unternehmensfrust, Investitionszurückhaltung und De-Industrialisierung", fordert vbw Präsident Wolfram Hatz bei der heutigen Vorstellung des aktuellen vbw "Weißbier-Index" in München.



Der Index ist gegenüber dem Herbst 2023 von 93 auf 87 Punkte gefallen. Damit liegt der Index deutlich unter seinem Normalniveau von 100 Punkten. Zudem haben sich alle vier Teilindizes erneut verschlechtert. "Unser Weißbierglas leert sich kontinuierlich immer weiter und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Lageindex Wachstum, der die allgemeine Konjunkturlage beschreibt, ging deutlich von 96 auf 85 Punkte zurück. Damit haben sich unsere pessimistischen Erwartungen aus dem Herbst leider bewahrheitet. Der Prognoseindex Wachstum bleibt weitgehend unverändert, aber mit 80 Punkten auf niedrigem Niveau", erklärt Hatz und ergänzt: "Der Lageindex Beschäftigung ging leicht von 99 auf 97 Punkte zurück und der Prognoseindex Beschäftigung sank spürbar von 96 auf 85 Punkte. Damit zeigt sich der Arbeitsmarkt nach wie vor robust, die Risiken haben aber spürbar zugenommen."



Mit Blick auf die einzelnen Sektoren der bayerischen Wirtschaft erläutert Hatz: "Um den Bau steht es schlecht: Die Baugenehmigungen liegen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 um 22 Prozent unter dem Vorjahresniveau. In der Industrie sind die Auftragseingänge um neun Prozent zurückgegangen. Auch im Gastgewerbe schrumpfen die Umsätze. Lediglich im Einzelhandel sind leichte Zuwächse zu verzeichnen." Ursachen sind das schwache und risikobehaftete außenwirtschaftliche Umfeld, die weiterhin hohen Zinsen und die im Vergleich zu den Vorjahren noch hohe Inflation.



Besonders schwerwiegend sieht die vbw aber die Tatenlosigkeit der Ampel-Regierung. So leiden die Unternehmen unter zu hohen Energiekosten, Steuern und Abgaben und Arbeitskosten bei gleichzeitigem Mangel an Arbeits- und Fachkräften sowie einer viel zu hohen und dichten Bürokratie. "Die Bundesregierung muss endlich die Fesseln der Wirtschaft lösen. Wir können in diesem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld nicht mit angezogener Handbremse fahren, dass bringt den bayerischen Wirtschaftsmotor nicht wieder zum Laufen", kommentiert Hatz.



Wichtigste Punkte auf der Agenda sind bezahlbare Energie, die Senkung der Unternehmensteuern auf 25 Prozent und die Deckelung der Sozialabgaben auf unter 40 Prozent. "Wir stehen vor der paradoxen Situation, dass die Ampel die offensichtlichen Probleme nicht erkennen will. Anstatt zu handeln, lautet die Devise: nichts hören, nichts sehen und nichts reden. Zumindest nicht mit der Wirtschaft. Das bereitet uns Sorgen", erklärt Hatz.



Abschließend wies Hatz auf die trügerische Robustheit des Arbeitsmarktes hin. "Noch haben wir im Freistaat Vollbeschäftigung. Aber die Risiken steigen. So hat allein in Bayern die Arbeitslosigkeit in den letzten anderthalb Jahren um 30.000 Personen zugenommen. Wir sollten diese ersten Warnsignale ernst nehmen, bevor es zu spät ist", fordert Hatz und ergänzt: "Die Tarifabschlüsse der jüngsten Vergangenheit haben jedes Maß gesprengt. Wir stehen kurz vor einer Lohn-Preis-Spirale, die im schlimmsten Fall damit endet, dass die Unternehmen unserem Standort den Rücken kehren."



