Amazon will mehr als 1,2 Milliarden Euro in seine französischen Standorte investieren und über 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Ein weiterer Big Player investiert noch mehr in die Grande Nation.Diese Ankündigung erfolgt im Rahmen der "Choose France"-Veranstaltung, die gestern begann und an der neben Amazon auch Unternehmen wie GSK und Accenture teilnehmen. Laut Frédéric Duval, dem Country Manager von Amazon Frankreich, soll ein bedeutender Teil des Investments die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) im Großraum Paris erweitern. "Diese Erweiterung wird insbesondere die aufkommenden generativen KI-Technologien unterstützen, für die Frankreich bereits eine wachsende Zahl von …