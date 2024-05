Konkurrent und Markführer Munich Re hat in der vergangenen Woche bereits vorgelegt und seine Anleger mit frischen Quartalszahlen in Feierlaune versetzt. Am morgigen Dienstag wird nun auch Hannover Rück die Zahlen zum ersten Quartal 2024 vorlegen. Analysten erwarten dabei deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn.Hannover Rück ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Am morgigen Dienstag wird der DAX-Konzern seine Zahlen für das erste Quartal 2024 vorstellen. Beim Konkurrenten und Weltmarktführer ...

