Chipentwickler und Lizenzgeber Arm arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einem eigenen KI-Chip und will damit Technologieführer Nvidia angreifen.Der Wettbewerbsdruck im finanziell lukrativen Geschäft mit Halbleitern für KI-Anwendungen wächst. Nach dem Marktstart von Konkurrenzprodukten von AMD und Intel greift laut eines am Wochenende veröffentlichten Berichtes der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei nun auch Chipdesigner Arm in den Wettbewerb ein. Prototyp bereits für das kommende Jahr geplant Mithilfe der Unterstützung des japanischen Telekommunikations- und Investmentkonzerns SoftBank, der nach dem IPO im vergangenen Herbst noch immer 90 Prozent aller Anteile hält, will Arm bereits im …