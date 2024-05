Weinfelden (ots) -Tobias Eggli, bisher Immobilienleiter Region Ost bei Lidl Schweiz, übernimmt ab 01.06.2024 die Position als Chief Real Estate Officer bei Lidl Schweiz. Reto Ruch, der die Funktion des CREO bis anhin ausübte, hat sich entschieden, eine Herausforderung ausserhalb des Unternehmens zu finden.Reto Ruch, der in den letzten 4.5 Jahren das Ressort Zentrale Bereiche als Chief Real Estate Officer verantwortete und davor als Chief Commercial und Marketing Officer bei Lidl Schweiz tätig war, hat sich dazu entschieden, eine neue Verantwortung ausserhalb des Unternehmens zu finden."Wir bedauern den Entscheid von Reto Ruch und bedanken uns ganz herzlich für sein erfolgreiches Engagement und seinen Einsatz für Lidl Schweiz. Er hat das Unternehmen während rund 20 Jahren massgeblich mitgeprägt und hat den Aufbau von Lidl Schweiz mitverantwortet und vorangetrieben. Wir sind stolz darauf, Reto Ruch in seiner Erfolgsgeschichte so viele Jahre begleitet haben zu dürfen. Wir wünschen ihm für die Zukunft privat und beruflich alles Gute", so Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz.Reto Ruch zum Wechsel: "Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lidl Schweiz für 20 unglaublich spannende und ereignisreiche Jahre. Besonders will ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mich auf dieser Reise begleitet und unterstützt haben. Nach rund 20 Jahren freue ich mich nun auf eine neue Herausforderung. Dass wir mit Tobias Eggli einen äusserst kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter als meinen Nachfolger gewinnen konnten, freut mich enorm und ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg."Lidl Schweiz ernennt Tobias Eggli (42) zum neuen Chief Real Estate Officer. Tobias Eggli ist bereits über 15 Jahre bei Lidl Schweiz tätig und hat vielseitige Erfahrungen im Bereich Immobilien und Expansion. Seit 2014 leitet er das Immobilienbüro Ost und war zuvor in anderen Positionen im Immobilienbereich tätig. "Ich freue mich auf die neue Verantwortung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung. Ich bin motiviert, meine über die Jahre gesammelte Praxiserfahrung einzubringen und die Expansion von Lidl Schweiz weiterzubringen." Tobias ist gelernter Zimmermann und hat sich seither stetig weitergebildet. Er ist Vater von zwei Teenagern und wohnhaft in Zürich.Nicholas Pennanen freut sich auf die neue Aufstellung der Geschäftsleitung: "Tobias Eggli hat über Jahre hinweg fundierte Kenntnisse des Schweizer Immobilienmarktes und der Filialbauprozesse von Lidl Schweiz erworben. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam mit ihm die Expansion in der Schweiz erfolgreich voranzutreiben."Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100919340