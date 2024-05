Microsoft will vier Milliarden Euro in Frankreich investieren

Werbung







Bereits im Vorfeld des "Choose France"-Wirtschaftstreffens in Paris kündigte der US-Technologiekonzern Microsoft an, in das Land vier Milliarden Euro investieren zu wollen. Zu der jährlich stattfindenden Veranstaltung lädt Frankreich Wirtschaftsbosse aus der ganzen Welt ein, um mehr ausländische Investitionen in das eigene Land zu holen. Insgesamt haben internationale Unternehmen noch vor der Eröffnung des Treffens Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Euro zugesagt, darunter beispielsweise Amazon, Pfizer oder auch Astra Zeneca. Wesentliche Investitionsbereiche sind dabei Künstliche Intelligenz, Technologie sowie Finanzen. Frankreich erhofft sich dabei neue Impulse zu setzen und Paris weiterhin als europäisches Wirtschaftszentrum zu etablieren. Als zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone kämpft Frankreich derzeit mit seinem Haushaltsdefizit und seinem schwachen Wirtschaftswachstum.









