Hai Robotics ("Hai") war maßgeblich an der Eröffnung des SMART Fulfillment Center von L'Oréal in Suzhou, China, beteiligt. Das im Suzhou Industrial Park gelegene Erfüllungszentrum demonstriert den Einsatz von Hai, um seine Kunden in jeder Phase ihrer Lagerprozesse mit technischer Expertise, hochwertigen Dienstleistungen und schneller Bereitstellung zu unterstützen.

From left to right: Shengdong Xu, Chief Technology Officer (Hai Robotics); Richie Chen, Founder and Chief Executive Officer (Hai Robotics); Jean-Luc Laurans, Supply Chain Director North Asia (L'Oréal); Jakub Czaplicki, Fulfillment Factory Director North Asia (L'Oréal); Alan Liu, President of Greater China, Japan Korea (Hai Robotics); Iris Gu, Key Accounts Manager (Hai Robotics) (Photo: Business Wire)

Auf einer Fläche von 46.000 Quadratmetern beherbergt dieses Erfüllungszentrum die zentrale Goods-to-Person-Lösung von Hai, das HaiPick System 1, einschließlich 39 HaiPick A42 Multi-Layer-ACRs (Autonomous Case-Handling Mobile Robots) sowie HaiPort- und Förderband-Kommissionierstationen. L'Oréal ist ab sofort dazu in der Lage, D2C-Bestellungen (Direct-to-Consumer) mit erhöhter Flexibilität, Effizienz und Skalierbarkeit abzuwickeln, ohne Kompromisse bei der Intelligenz und Nachhaltigkeit der Lieferkette einzugehen.

"Wir freuen uns, dass wir L'Oréal mit unserer ACR- und Goods-to-Person-Technologie bei seiner Lagerverwaltung unterstützen können. Dies ist ein bedeutender Moment unserer Partnerschaft", erklärt Richie Chen, Gründer und CEO von Hai Robotics. "Dieses neue Erfüllungszentrum wird die Transformation der Lieferkette unterstützen, indem es die betriebliche Effizienz, die Lagerdichte und die Flexibilität bei der Auftragsbearbeitung erhöht und somit auch das Erlebnis der Kunden verbessert, die auf Schnelligkeit und Komfort Wert legen. Wir sind stolz darauf, L'Oréal bei der Umsetzung ihrer grundlegenden Geschäftsziele helfen zu können, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Hai Robotics stellt Unternehmen intelligente und überlegene E-Commerce-Lagerlösungen zur Auftragsabwicklung, Fehlervermeidung, Retourenbearbeitung und zur Bewältigung anderer Herausforderungen bereit. Diese Lösungen helfen den Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe flexibel anzupassen, um Auslastungsspitzen zu bewältigen und schnelle Änderungen der Arbeitsabläufe vorzunehmen. Mit den Automationslösungen von Hai können Lagerhäuser ihre Lagerdichte um 80 bis 400 erhöhen und die Effizienz im Warenausgang um das 2,5-fache verbessern.

Das L'Oréal Suzhou SMART Fulfillment Center mit hochentwickelten Automations- und Informationssystemen wird ein wichtiger Knotenpunkt für die Abwicklung von D2C- und B2B-Bestellungen der Kosmetikmarke in Festlandchina sein. Es wird L'Oréal ermöglichen, seine kommerziellen Kunden, darunter E-Commerce-Plattformen, Offline-Händlern und Schönheitssalons, besser zu unterstützen. Um mehr über unsere HaiPick-Systeme zu erfahren, besuchen Sie https://www.hairobotics.com/products.

Nähere Informationen über L'Oréal erhalten Sie unter https://www.loreal.com/en/mediaroom.

